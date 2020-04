Soms heb je het gevoel dat de wereld te klein voor je is, waar het je de andere keer allemaal net iets teveel wordt. Deze laatste situatie is waar de nieuw aangekondigde game MicroMan op inzoomt, omdat je de kleinste man ter wereld wordt. In MicroMan stap je in de huid van een laboratorium medewerker die zichzelf per ongeluk verkleint door in een experimentele capsule te stappen. “Honey, I shrunk myself!”

Het spel zal verschijnen als unieke singleplayer ervaring, waarin het uiteindelijke doel is om weer naar je ware grootte terug te keren. Communiceer met konijnen, vlieg een rondje op een vlinder en wie weet wat er nog meer gaat gebeuren. Wanneer je in de huid van MicroMan mag stappen is nog niet bekend, maar wel is aangegeven dat de game voor de PS5 zal verschijnen. Op zijn vroegst zal dit halverwege 2021 zijn.