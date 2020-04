Ergens in de nabije toekomst verschijnt Streets of Rage 4 voor de PS4. Dat is alles waar we het vooralsnog mee moeten doen, omdat er nog steeds geen officiële releasedatum is vrijgegeven. Naar verwachting zal dit wel ergens later deze maand zijn – gezien 23 april aangegeven wordt in de Nintendo eShop – maar gezien de huidige wereldproblematiek kan dat zomaar iets later worden.

Ruim een kwarteeuw nadat deel 3 is verschenen, komt daar eindelijk een vervolg. Nostalgie scoort altijd goed en dat weten de ontwikkelaars van Streets of Rage 4 als geen ander. Zo zal deel vier zijn voorzien van 12 speelbare personages uit voorgaande delen. Ook is het mogelijk om de game in ouderwetse opgepoetste retro stijl te spelen. Als allerlaatste klap op de vuurpijl is ook de originele soundtrack van deel één en twee aanwezig.

De volgende trailer geeft hier alvast een klein voorproefje van.