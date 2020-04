Sinds gisteren is het derde seizoen van Call of Duty: Modern Warfare live en dat gaat natuurlijk gepaard met een nieuwe Battle Pass. Deze geeft je weer 100 Tiers om te unlocken en dat levert je per Tier extra content op. Het merendeel is cosmetisch, maar ook kun je CoD Points en wapens verdienen.

Om deze nieuwe Battle Pass wat meer onder de aandacht te brengen, heeft Activision een nieuwe trailer online gezet. Die belicht de belangrijkste toevoegingen aan de game die je via deze weg kunt vrijspelen. De Battle Pass kost een tientje, maar is ook te koop voor 1000 CoD Points.