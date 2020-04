Voor zover wij weten kent de PlayStation 5 nog niet heel veel exclusieve titels, maar een daarvan is Godfall waar af en toe wat nieuws over verschijnt. Veel informatie was nog niet bekend over deze game, maar daar komt nu verandering in dankzij de studio die nieuwe details heeft gedeeld.

Uit deze details blijkt dat Godfall een vergelijkbaar concept als Monster Hunter: World hanteert in het geval van coöperatieve gameplay. Zo zou je zonder moeite een speler kunnen joinen zonder dat daar al te veel menu’s en dergelijke aan te pas komen. Hetzelfde geldt ook voor het verlaten van je teamgenoot. Godfall kan je solo spelen, maar het is dus erg makkelijk om samen een sessie op te zetten.

Als speler ben jij onderdeel van de Knight’s Order waar nog maar weinig leden van over zijn. Het is aan jou om diverse landen te doorkruisen die onderverdeeld zijn in Earth, Fire, Air en Spirit Elements. Hoe verder jij in de game komt, des te meer combat skills en customization opties je vrijspeelt. Welke skills en dergelijke je unlockt, is afhankelijk van welke klasse je gekozen hebt.

Je neemt het in jouw avontuur op tegen enorme wezens om zo de wereld te redden van de apocalyps en de combat hierbij zou grotendeels overeenkomen met Dark Souls. Zo speelt timing om je vijanden schade aan te brengen een uitermate belangrijke rol en ook de baasgevechten zouden enorm uitdagend zijn. Bazen kunnen zich bijvoorbeeld makkelijk staande houden tegen meerdere spelers tegelijk.