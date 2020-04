In Journey to the Savage Planet sta je in de schoenen van een onverschrokken astronaut. Al schietend, slaand en schoppend moet je erachter zien te komen wat voor geheimen de planeet AR-Y-26 schuilhoudt en er zijn allerlei absurde wezens te vinden. Journey to the Savage Planet is een absurde en hilarische game die nu nog meer vreemde content krijgt.

De ontwikkelaar heeft namelijk beelden van de eerste uitbreiding ‘Hot Garbage’ vrijgegeven. Kindred Aerospace – het vierde beste ruimte-exploratie bedrijf – stuurt jou er opnieuw op uit om vervuiling op de waterrijke planeet DL-C1 te onderzoeken. Wat blijkt? De concurrent Vyper Corp probeert zich deze planeet eigen te maken en jij moet daar als trotse werknemer een stokje voor steken.

Tijdens het avontuur moet je weer allerlei nieuwe wezens en omgevingen scannen. Vyper Corp is daar echter niet van gediend en tijdens deze handeling zal de robot Kronus je beledigen, belachelijk maken en uitschelden. Benieuwd hoe dit er allemaal aan toe gaat? Neem dan zeker even een kijkje in de onderstaande trailer die de Hot Garbage uitbreiding toelicht.

Op 15 april verschijnt Hot Garbage voor de pc en Xbox One. Een datum voor de PS4-versie is nog niet aangekondigd, maar die release zal snel volgen.