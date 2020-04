Apex Legends heeft onlangs zijn verjaardag mogen vieren en spelers zijn nu druk bezig met seizoen 4. Sinds afgelopen dinsdag kunnen spelers ook aan de slag met het ‘The Old Ways’-evenement waarin de legend Bloodhound centraal staat. Eens in de zoveel tijd krijgt Apex Legends nieuwe content en we mogen in de toekomst nog veel meer verwachten.

De ontwikkelaar is namelijk al bezig met het testen van diverse content voor seizoen 5, 6, 7 én 8. Achter de schermen wordt dus hard gewerkt aan nieuwe toevoegingen, maar het is wachten op wat seizoen 5 voor ons in petto heeft, details gaf men nog niet.

Design director Jason McCord liet dit via Twitter weten.

And for a fun anecdote, we are literally testing content for Season 5, 6, 7 and 8 regularly. We have LOTS coming, and aren’t going anywhere. — Jason McCord (@MonsterclipRSPN) April 6, 2020

Via een interview met Game Informer werd overigens al verklapt dat fans van Titanfall aangenaam verrast zullen worden in het vijfde seizoen. Hierin vertelden twee werknemers van Respawn dat er altijd gekeken wordt of er content van Titanfall richting Apex Legends kan komen.

Specifiek werd het komende seizoen genoemd en mogelijk gaat het om een nieuwe map. De dodelijke Prowlers zitten sinds The Old Ways ook in de game en daarom zouden we de map Leviathan – de natuurlijke omgeving van de Prowlers – uit Titanfall kunnen mogen verwachten.

Met de komst van The Old Ways is nu permanent duo’s toegevoegd aan de game. In het verleden kregen we eerder al een solo modus voorgeschoteld, maar het is nog maar de vraag of we dit gaan terugzien. Volgens de ontwikkelaar was de balans niet goed en de solo modus zou niet aantrekkelijk zijn voor nieuwe spelers.

The Old Ways duurt tot en met 21 april waarvan je hieronder nog een trailer kunt bekijken.