Developer Diaries zijn dé manier bij uitstek om geïnteresseerden op een korte, doch memorabele manier te laten kennismaken met het ontwikkelproces van een videogame. De remake van Final Fantasy VII wordt door Square Enix al enige tijd voorzien van een dergelijke reeks video’s. De eerste drie afleveringen focusten respectievelijk op de studio, het verhaal en het vechtsysteem.

Vond je deze episodes de moeite waard, dan wil je vast ook deel 4 een kans geven. Deze video gaat dieper in op de audio en soundtrack van de game, en plaatst onder andere de componisten in de schijnwerpers. Zeker een kijkbeurt waard, als je het ons vraagt. Wil je ons – overigens bijzonder tevreden – oordeel over de game lezen, dan verwijzen we je graag door naar onze review.