De mogelijkheden die videogames bieden blijken toch steeds vaker eindeloos te zijn. Als je ons een jaar geleden verteld had dat het spelen van Borderlands 3 een gunstige impact zou kunnen hebben op wetenschappelijk onderzoek, hadden we je gek verklaard. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit. De nieuwste minigame in Tannis’ Infirmary is namelijk speciaal daarvoor ontworpen.

Dit gratis spelletje tracht gamers in te zetten om de fouten op te sporen die computers gemaakt hebben bij het classificeren van microbes. Dit zou op termijn invloed kunnen hebben op de toekomst van de geneeskunde. Mayim Bialik – een gerespecteerd natuurkundige, maar bij ons vooral bekend als Amy uit The Big Bang Theory – legt het een stuk duidelijker uit in de onderstaande video.

Dus, eigenaars van Borderlands 3… waar wachten jullie nog op?