Het uitstel van The Last of Us: Part II doet nog steeds pijn, maar dat wil niet zeggen dat de makers van de game stoppen met het aanzwengelen van de hypemotor. Recent nog liet Troy Baker – de stemacteur achter Joel – zijn licht schijnen op het project. Zo gaf hij aan dat zijn personage in The Last of Us: Part II nog een hele evolutie zal doormaken, ondanks dat hij dit keer niet langer op het voorplan staat.

“What we’ve done such a good job of doing [in The Last of Us: Part II], is to continue to peel back layers and learn more about him. I even learned more about Joel and I’m the guy that walked into [the Last of Us audition] and said, ‘I know the truth about Joel!’ I knew his truth back then, but [after The Last of Us: Part II], I know even more of [Joel’s] truth.”

De absolute hoofdrol is in The Last of Us: Part II weggelegd voor Ellie, inmiddels ouder en wijzer, en nog steeds even strijdlustig. Het verhaal wordt vooralsnog keurig aan onze oren onttrokken, al kon Baker het niet laten om kort zijn appreciatie voor de schrijvers uit te spreken. In één adem voegt hij eraan toe dat het plot van de game gewaagd zal zijn. Met andere woorden: niet iedereen zal het weten te waarderen.

“By the end of it, I was silent–like I was sat at the feet of the greatest storyteller. It was an amazing story. I don’t know whether people are going to like it or they’re going to hate it, but they definitely will NOT be ambivalent about it.”

Voer voor discussie dus… Maar liever dat dan een verhaal dat je de eerstvolgende dag alweer vergeten bent.