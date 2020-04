Verschillende games hebben met uitstel te maken gekregen vanwege de corona pandemie, erg vervelend maar nu veel ontwikkelaars vanuit huis werken gaat het ontwikkelproces iets minder vloeiend. Hierdoor ziet het er naar uit dat we een erg druk najaar gaan krijgen, maar voordat het zover is zullen we aan het einde van de zomer Cyberpunk 2077 mogen verwelkomen.

Deze game werd eerder dit jaar al uitgesteld naar september, dus CD Projekt RED heeft nog wel even de tijd. Desalniettemin blijft de ontwikkelaar de community zekerheid geven, want wederom hebben ze laten weten dat de game nog altijd op schema ligt voor een release in september.

Adam Kicinski, mede-CEO van CD Projekt RED, plaatste het volgende op de officiële website:

“There is no shortage of motivation and we also possess all the tools needed to facilitate remote work. Our plans haven’t changed – we’re steaming towards the September release of Cyberpunk.”