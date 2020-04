Special: De unieke gameplay van MudRunner en SnowRunner – Voertuigen en games, in veel gevallen denk je dan al snel aan racegames of openwereldgames, maar in het landschap der games zoeken ontwikkelaars tegenwoordig ook naar niches. Ook daar is vraag naar en dat zorgt voor diversiteit. Een goed gegeven wat ons betreft, want zo ontdek je nieuwe dingen en misschien is het wel iets waarvan je nooit wist dat je het leuk zou vinden. In het kader van voertuigen en games heb je tegenwoordig ook een nieuwe slag titels, waarbij het om verplaatsing gaat maar dan met een compleet andere insteek. Een paar jaar terug kwam MudRunner uit, binnenkort SnowRunner, tijd om daar eens in te duiken.

Snelheid?

Het concept van MudRunner en straks ook SnowRunner is dat je in uitermate moeilijk begaanbare omgevingen als trucker te werk gaat. Je hebt vast weleens van die ruige gasten op tv gezien die in afgelegen gebieden bijvoorbeeld boomstammen vervoeren, waarbij ze te maken krijgen met extreme omstandigheden. Een goed voorbeeld is Alaska, alwaar het merendeel van het gebied onbegaanbaar is, maar altijd zijn er wat van die waaghalzen te vinden die de uitdaging aangaan. Afgelegen, slecht bereikbaar, continu uitdagingen en natuurlijk het gevaar dat er iets faliekant fout kan gaan. Wel, dat laatste kunnen we wegstrepen als het op de persoonlijke gezondheid aankomt, want thuis op de bank kan je in ieder geval niet aan dergelijke gevaren blootgesteld worden.

Waar je wel aan wordt blootgesteld in MudRunner is diezelfde onherbergzame gebieden. De game schotelde je een aantal maps voor alwaar je per map verschillende opdrachten krijgt. Dit kan simpelweg van A naar B rijden zijn om een vrachtje op te pikken. Het kan echter ook zijn dat je zelf de locaties moet ontdekken, omdat de map nog niet in kaart is gebracht. Speel je in de multiplayer en staat iemand met zijn jeep vast in de rivier? Schiet hem te hulp met een sterke vrachtauto om hem met je lier uit z’n benarde situatie te slepen. Een breed scala aan scenario’s komt voorbij in de single- en multiplayer van die game en dat zet men voort in het vervolg, waarin sneeuw een belangrijke rol speelt.

Het gaat in deze games ook helemaal niet om snelheid, want dat tref je niet in de gameplay. Niet zozeer omdat de voertuigen zeer langzaam zijn, maar meer omdat ze bijzonder traag door de enorme hoeveelheid blubber, drassige moerassen en hopen sneeuw moeten ploegen. Geloof maar dat het vermogen op volle toeren draait, de wielen ook, maar het is de grip die je telkens aan het zoeken bent. Hoe krachtig de machine ook is, de combinatie van verschillende elementen zal ervoor zorgen dat het langzaam gaat. De uitdaging is dan ook om zo zorgvuldig mogelijk door het gebied te manoeuvreren, wil je de vracht op een goede manier afleveren.

Navigeren is een kunst

Elke map in MudRunner, maar straks ook in SnowRunner is voorzien van een gevarieerde aankleding. Dat wil zeggen dat normale asfaltwegen schaars zijn, het is immers niet lucratief om in de middle of nowhere te gaan asfalteren voor de vijf vrachtwagens die er per kwartaal komen. Het resultaat is dat je met een bijzondere klasse voertuigen te maken krijgt die speciaal voor dit soort gebieden geschikt zijn, die over de capaciteit beschikken om forse uitdagingen aan te kunnen. Denk aan door rivieren heenrijden, door modderpoelen en sneeuwhopen heenploegen en meer. Maar ook voertuigen die je nodig hebt om de vrachten gereed te maken voor vervoer, daar komt bovendien nog een extra uitdaging bij kijken.

MudRunner gooide namelijk niet direct alles wat het in huis had tot je beschikking. Een breed scala aan voertuigen waren op de verschillende maps te vinden, maar het was zaak om daar eerst naartoe te rijden vooraleer je ze tot je beschikking had. Ook het vrijspelen van verschillende attributen en accessoires voor je truck was nodig, wat dus een aanvullende uitdaging vormde op het geheel. Eenmaal alles tot je beschikking, dan nog vormde elke level pertinent een obstakel. Meerdere malen dezelfde route rijden door je eerder gelegde sporen lijkt op voorhand misschien de way to go, maar als de ondergrond te zompig wordt, komt dat de snelheid niet ten goede. Daarbij geldt dat je regelmatig dwars het bos in kon rijden om jezelf nadien vast te zetten tussen allerlei bomen. Niet dat er geen uitweg was, die was er zeker, maar als je onhandig gepositioneerd stond kon je jezelf vastdraaien. Iets wat in SnowRunner niet veel anders zal zijn.

Missie afgelopen? Welnee, zoek een ander voertuig bij een van je garages op en rijd naar de onfortuinlijke truck toe, een lier doet wonderen. Gezien de maps in de game bijna altijd voor een deel onzichtbaar waren, was het naast de voertuigen onder controle houden ook nog een uitdaging om goed te navigeren. Om daar nog een schep bovenop te doen, de game schotelde je ook scenario’s in de avond/nacht voor. Met andere woorden: zonder goede lichten zie je geen moer en dat voert de uitdaging nog wat verder op. Niet alleen je stuurmanskunsten worden dus op de proef gesteld in deze games, ook je navigatieskills zijn van belang wil je efficiënt met je opdracht omgaan.

Uitdagingen en maps

De game MudRunner kende twee primaire zaken. Dat was aan de ene kant de singleplayer alwaar je verschillende maps voorgeschoteld kreeg en daarin was je vrij om de opdrachten naar eigen inzicht te voltooien. Die structuur zal in vergelijkbare orde terugkeren in SnowRunner en het is natuurlijk de uitdaging om zo succesvol mogelijk je opdracht te voltooien. Dat kan in je eentje op den duur misschien wat saai worden, maar daarom is juist de multiplayer zo fijn. Hierin kan je met vier man aan de slag in MudRunner en hetzelfde geldt voor SnowRunner. Elkaar helpen, opdrachten voltooien en ondertussen lekker ouwehoeren; het kan best ontspannend zijn.

Buiten dat presenteerde MudRunner je ook een aparte sectie in de game waarbij je per keer een vaste opdracht gepresenteerd kreeg. Denk aan een berg oprijden met een jeep, wat je dan weer extra’s oplevert. Klinkt op papier simpel, maar neem maar van ons aan dat de berg natuurlijk een uitdaging op zich vormde. De ontwikkelaar kwam ook met nog aanvullende features, zo zijn dat soort ‘Challenges’ voorzien van secundaire doelstellingen die enkel de beste kunnen voltooien. Met andere woorden: genoeg variatie en uitdaging in MudRunner en dat in combinatie met een forse hoeveelheid voertuigen maakt dit soort games tot iets unieks. SnowRunner zal dat op een andere manier op een meer gestroomlijnde manier voortzetten, gedeeltelijk in een witte wereld. Binnenkort duiken we dieper in op de nieuwe features, waarbij we kijken naar wat de grootste verschillen zijn.