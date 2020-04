Terwijl de PlayStation 5 ons nog onbekend is qua ontwerp, hebben we nu eindelijk de nieuwe controller gezien. Sony heeft deze onthuld en daarbij ook aangekondigd dat het niet DualShock 5 zal heten, maar DualSense. Het ontwerp is op z’n zachtst gezegd zeer opvallend. De zwart-wit contrasten springen in het oog, terwijl een groot deel van het DualShock 4 design behouden is gebleven. De iconische kleuren bij de facebuttons hebben plaats moeten maken voor een elegante witte kleur. Ook de d-pad lijkt zo overgenomen te zijn van een PS Vita, wat alleen maar een positieve indruk op ons achterlaat.

We hebben natuurlijk erg veel patenten voorbij zien komen in de afgelopen maanden, waaronder de toevoeging van een microfoon, alsook back buttons en een sensor die je hartslag kan meten. Hoewel de laatste twee onderdelen nog niet bevestigd zijn, weten we wel dat de DualSense beschikt over adaptieve triggers en haptische feedback ondersteuning. Het ‘Sense’ gedeelte maakt ineens….sense? Enfin, een hoop toeters en bellen op de nieuwe controller dus.

Dat is lang niet alles, want ook beschikt deze controller over een ingebouwde microfoon en dat is een interessant discussiepunt. Nu hebben we op de DualShock 4 een speaker, maar door de toevoeging van een microfoon heb je via de DualSense straks ook een opvang van geluid binnen je setup als je een headset mist.

In de tijd waarin we nu leven is dit natuurlijk erg gevoelig voor complottheorieën. Sony zal in theorie mee kunnen luisteren terwijl je aan het gamen bent. Hoewel dit natuurlijk niet hoeft te gebeuren, zien we bij bedrijven als Google, Amazon en Microsoft dat ze er niet vies van zijn om het hier en daar te misbruiken. Dat om doelgericht advertenties aan je te presenteren en Sony kan dit natuurlijk ook toepassen.

Gek gevonden is het overigens niet, want Sony heeft niet heel lang geleden nog een patent aangevraagd waarin stond dat de microfoon mee zou kunnen helpen als een gamer vastzit. Roep in de controller dat je hulp wilt en dan kan Sony je met een kleine microtransactie verder op weg helpen in de game. Dit is een zeer agressieve vorm van microtransacties aanbieden, maar een mogelijk scenario voor de toekomst.

Aan de andere kant, de microfoon kan ook zorgen voor leuke, makkelijke en innovatieve manieren omtrent het gebruikersgemak en de gameplay. Deze generatie is het eigenlijk niets nieuws dat je met voice commands je console bestuurt. Zo bood de Xbox One deze mogelijkheid aan het begin via Kinect aan en met de PlayStation Camera is het nog altijd mogelijk op de PlayStation 4.

Wie weet wat Sony van plan is met de microfoon van de DualSense op het gebied van gameplay of andere vormen van entertainment. Want laten we ook eerlijk wezen, er zijn genoeg gamers die gewoon standaard een headset in huis hebben. Zeker als zij regelmatig online gamen, dus dan is een microfoon niet ineens een belangrijke vereiste om te hebben.

Vandaar ook de stelling van vandaag: de microfoon mag eigenlijk uit de DualSense gehaald worden. Een microfoon in je huiskamer is gewoonweg een gevoelig component met betrekking tot privacy en de toevoeging lijkt vooralsnog vrijwel overbodig. Een headset heeft de gemiddelde gamer al en anders kan Sony een mono headset bij de console leveren, zoals ze ook bij de PS4 deden.

Maar misschien denk je er juist anders over, misschien moedig je innovatieve concepten juist toe – wat hiermee mogelijk zou kunnen zijn. Wat het ook zijn mag, we horen jullie meningen over de microfoon in de DualSense graag. Laat ons weten of je er ook zorgwekkende ideeën over hebt of dat het jullie niks uitmaakt.