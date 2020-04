In februari dit jaar bereikte ons het nieuws dat 1971 Project Helios in het tweede kwartaal van dit jaar zou verschijnen. In een tijd dat veel games worden uitgesteld is dat niet het geval met deze titel. De turn-based strategy-game zal namelijk op 9 juni 2020 uitkomen.

In 1971 Project Helios zal je de controle krijgen over acht verschillende personages die zich verplaatsen in een ijzige omgeving om een wetenschapper te redden. Er zijn drie verschillende facties die je dit onmogelijk proberen te maken en je zal dan ook de strijd met hen aan moeten gaan.