PlayStation Now krijgt sinds de release elke maand een update met nieuwe games en sinds eind vorig jaar is Sony een nieuwe weg ingeslagen. In plaats van voor kwantiteit te gaan, zien we steeds vaker kwaliteit aan de bibliotheek toegevoegd worden. Zo werden deze maand Spider-Man en Just Cause 4 bijvoorbeeld beschikbaar gesteld.

Ook het gebruik van de service is erg prettig en dat brengt ons vandaag bij deze leuke actie. In samenwerking met Sony PlayStation geven we namelijk twee keer een code weg dat recht geeft op een lidmaatschap op de service voor drie maanden, dit ter waarde van €24,99.

Interesse om met PlayStation Now aan de slag te gaan en de uitgebreide bibliotheek te ontdekken? Dan zit je hier goed. Om kans te maken houden we het dit paasweekend lekker gemakkelijk: laat hieronder een reactie achter en dan maak je automatisch kans.

Belangrijk: Je moet wel een geregistreerde PSX-Sense gebruiker zijn, anders kunnen we je de code niet sturen mocht je de winnaar zijn.