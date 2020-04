Er gaan al een tijdje geruchten rond dat Konami bezig is met nieuwe Silent Hill-games, maar de Japanse ontwikkelaar/uitgever liet vorige maand weten dat dit niet waar was. Toch is er weer wat gebeurd dat de eerdere geruchten doet aanwakkeren.

Dat er weer wordt gedacht dat er in ieder geval één nieuwe Silent Hill-titel aan zit te komen is te danken aan twee posts van Suehiro Maruo op Instagram. Deze man is een bekende tekenaar van horror manga en hij liet via sociale media het volgende weten:

“Afternoon invitations hope you’ll join in.”

Daarbij stond een foto van wat lijkt op een letterplaat van een grafmonument, waarop Silent Hills te lezen is. Tevens postte hij een foto van het kantoor van Konami, dus de man is daar hoogstwaarschijnlijk op bezoek geweest.

Silent Hills was de titel van de geannuleerde PlayStation 4 game, die door Hideo Kojima gemaakt zou worden. Betekent dit dat deze titel weer wordt opgepakt of wordt er een manga van deze bekende franchise gemaakt? Interessant is het in ieder geval.