In het geval van Cyberpunk 2077 mogen we natuurlijk ook weer wat uitbreidingen verwachten, die enige tijd na de release zullen verschijnen. Dit is in principe goed nieuws, aangezien CD Projekt RED voor The Witcher 3 ook aardig wat extra content heeft uitgebracht, die bovendien de moeite waard was.

Dat schept een verwachting voor Cyberpunk 2077 en zoals het er nu naar uitziet, mogen we tenminste twee uitbreidingen voor Cyberpunk 2077 verwachten. Dit blijkt uit een interview met Adam Kiciński, co-CEO van de ontwikkelaar.

Hij heeft aangegeven dat we een vergelijkbaar traject als bij The Witcher 3 mogen verwachten en dat ze minstens zoveel content voor Cyberpunk 2077 willen aanbieden. Dat is natuurlijk goed nieuws, want dat betekent dat de game ook na de release nog langdurig relevant en interessant blijft.