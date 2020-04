Na het eerdere uitstel van de langverwachte Wastelanders update voor het, tot op heden, wat magere Fallout 76, is de release nu bijna aanstaande. Dat wordt gevierd met een launch trailer en daarmee lijkt het er nu echt op dat we op 14 april eindelijk NPC’s krijgen in West Virginia.

In de trailer krijg je een korte introductie tot de diverse facties die zich hebben gevormd in de post-apocalyptische wereld van Fallout 76. Dit varieert natuurlijk van de simpele mens die slechts wil overleven tot aan heuse cults die zich hebben gevormd; iets wat we van de Fallout-franchise wel gewend zijn.

De Wastelanders update is gratis voor iedere Fallout 76 speler en verschijnt komende week.