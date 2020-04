Call of Duty: Warzone kreeg eerder deze week een update die de start van het derde seizoen inluidde. Deze update bracht wat nieuwe content naar de Battle Royale modus, alsook nieuwe modi. De enige vorm van spelen die nog ontbreekt is ‘duo’s’, maar dat lijkt in de pijplijn te zitten.

Op de Call of Duty-website heeft kortstondig een afbeelding online gestaan die een duo’s optie aangaf, wat suggereert dat het nog in de maak is bij Infinity Ward. Deze banner was overigens bedoeld om het derde seizoen aan te prijzen, dus de duo functie laat waarschijnlijk niet al te lang op zich wachten.

Zodra Infinity Ward of Activision iets laat weten, lees je het hier.