Hellpoint is de afgelopen jaren in ontwikkeling geweest bij Cradle Games en de bedoeling was dat de game vorig jaar zou verschijnen. Dat is overduidelijk niet gelukt en nu loopt deze titel nog meer vertraging op. Ditmaal is dat te danken aan het coronavirus en dat komt best wel op de valreep, want de release stond voor volgende week gepland.

Het frustreert de ontwikkelaar, maar het stelt ze wel gelijk in de gelegenheid om een nog betere game te maken. Het uitstel is niet heel lang, want de game schuift door naar het tweede kwartaal van dit jaar. Hellpoint zal nu ergens in juni verschijnen.