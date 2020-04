Het lijkt voor de aankomende tijd eerder een regel dan uitzondering, maar ook de Greymoor uitbreiding voor The Elder Scrolls Online wordt uitgesteld in verband met COVID-19.

Gelukkig is het geen uitstel naar een nader bekend te maken datum, maar lijkt het slechts een weekje extra wachten te zijn. Game Director Matt Firor van Zenimax verwacht dat de expansie rond 20 april alsnog beschikbaar kan worden gesteld.

This is the first time we’ve ever tried remote work as a studio, and so far things are going well. It looks like we’ll be able to ship Update 26 (with the Greymoor Chapter) about a week after we initially planned it.

Right now, we are on track for the PTS to be updated with Update 26 and Greymoor on April 20th. We will let you know if we run into unexpected problems which could delay the live launch beyond the current estimate of one week.