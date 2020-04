Disintegration is een game die we nog niet al teveel in het nieuws hebben gezien als het op de singleplayer aankomt. Begin dit jaar kon je wel deelnemen aan een gesloten beta als je een key bemachtigd had. De multiplayer beelden daarvan hebben we al wel vaak voorbij zien komen, maar hoe zit het met de singleplayer ervaring, waar we nog weinig over weten? Dankzij een nieuwe video krijgen we daar nu eindelijk wat meer van te zien.

Spelers die de beta hebben gespeeld of de multiplayer beelden hebben gezien, zullen zeker het een en ander herkennen. De speler in de video sloopt vijandige mechs en wordt bijgestaan door zijn squad. Jouw squad kan je allerlei commando’s geven en zodoende kent de game dus ook strategische elementen. Wat het verhaal precies gaat zijn, maakt deze video niet duidelijk. De video duurt een kleine tien minuten en geeft je een goede indruk van wat Disintegration voor game is.

Benieuwd naar wat onze eerste impressie van Disintegration was? Lees dan zeker even onze preview terug.