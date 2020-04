Een remaster van Saints Row: The Third dook enige tijd geleden plots op en is inmiddels ook officieel aangekondigd. Deze remaster zal op 22 mei verschijnen en biedt het volledige pakket van content aan. Met de remaster op komst vroeg een fan zich af of er ook nog een nieuwe Saints Row gaat komen nu de remaster binnenkort verschijnt.

Daarop kwam een kort maar krachtig antwoord van het officiële Saints Row account op Twitter. Er wordt gewoon gewerkt aan een nieuwe game binnen de franchise door ontwikkelaar Volition. Sperasoft neemt de ontwikkeling van de remaster voor zijn rekening, dus beide studio’s zijn los van elkaar bezig met de franchise.

A new Saints Row game is in development from @dsvolition. The Saints Row: The Third remaster is being done by Sperasoft.

— Saints Row (@SaintsRow) April 6, 2020