In het verleden heeft Ubisoft al regelmatig The Crew 2 gratis beschikbaar gesteld voor een korte periode. Ubisoft doet dit nu weer en dus kan je dit weekend gratis met The Crew 2 aan de slag. De volledige game is beschikbaar en deze gratis periode duurt tot en met maandag 13 april.

Onlangs verscheen de grote Inner Drive update voor de game waarin je toegang krijgt tot 20 nieuwe voertuigen, wekelijkse PvE-competities en unieke LIVE Summits met exclusieve beloningen. Daarnaast zijn er honderden uitdagingen beschikbaar en kan je de game zowel solo als in coöp doorkruisen. Speciaal voor het gratis weekend is de Ford GT 2005 tussen 8 en 15 april verkrijgbaar voor 1 Crew Credit. Spelers met de Season Pass hebben gratis toegang tot dit voertuig.

Mocht je besluiten de game aan te schaffen na het gratis weekend, dan blijft je progressie uiteraard behouden.