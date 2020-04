Dat The Witcher 3: Wild Hunt een absolute topper is, moge duidelijk zijn. Dat de game daardoor absurd veel verkocht heeft, zal ook voor niemand een verrassing zijn. Maar de exacte hoeveelheid is absoluut iets om over naar huis te schrijven.

De game kwam officieel uit in 2015 en was een dijk van een game met baanbrekende gameplay en een verhaal om van te smullen. De game werd door iedereen goed ontvangen en daardoor wist de game ook steeds te blijven verkopen. Aangekomen in 2020 is de game al meer dan 28 miljoen keer over de toonbank gevlogen. In 2019 (en dan met name eind 2019, waarschijnlijk) zien we een gigantische stijging in verkopen, waarvan we zeker zijn dat de release van The Witcher serie op Netflix een grote invloed heeft mogen uitoefenen. De game was werkelijk overal uitverkocht rond de release in december en zelfs in januari was de vraag nog steeds groter dan het aanbod.

De onderstaande grafiek brengt de verkopen per jaar, per platform duidelijk in kaart. Een topprestatie. Zou Cyberpunk 2077 dezelfde nummers weten te behalen?