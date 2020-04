De laatste paar trailers van Sakura Wars zetten de designers van de game in het zonnetje. In de nieuwste beelden introduceren de designers hun eigen gemaakte personages aan ons, met een korte samenvatting over hun karakter en het verhaal achter hun personage.

We maken hieronder kennis met de barmhartige Hakushu Murasame, de energieke Itsuki Saijo, zorgzame Hiromi Hongo en de inspirerende Peanut.

Sakura Wars is vanaf 28 april verkrijgbaar.