Wie deze maand inlogt op GTA Online krijgt eenmalig GTA$500.000 aangeboden en daar hoef je niet veel voor te doen, zie het dus als een aanwezigheidspremie. Je krijgt het geld automatisch binnen zeven dagen op je Maze Bank-rekening gestort.

Verder is het ook erg makkelijk om een flinke bak geld te verdienen dit keer in GTA Online, want er zijn niet alleen dubbele GTA$ en RP activiteiten, maar zelfs driedubbele. Als je Top Fun, Stockpile en Air Force speelt krijg je namelijk drie keer zoveel uitgekeerd als normaal. Als je ook nog eens 10 daily objectives behaald, dan krijg je daar nog eens GTA$1.000.000 voor terug.

Voor een volledig overzicht van alles wat er nieuw is deze week in GTA Online, check je de lijst hieronder.

Nieuwe content:

Declasse Vamos

New Contact: Wendy

Podium Car: Deluxo

Complete 10 daily objectives by 16/4 and get a beer hat + GTA$1,000,000

Dubbele GTA$ en RP activiteiten:

Air Freight

Driedubbele GTA$ en RP activiteiten:

Top Fun

Stockpile

Air Force

Afgeprijsde content:

Deveste Eight – $897,500

Schlagen GT – $650,000

P-996 Lazer – $2,600,000

Buzzard – $875,000

Hangars – 60% korting

Hangar Renovations – 60% korting

Time Trial:

Cypress Flats, Par Time of 02:07.20

Video Guide

RC Bandito Time Trial:

Little Seoul, Par Time of 01:10.00

Video Guide

Twitch Prime Bonuses: