Het is vandaag 10 april en naast dat het Goede Vrijdag is, is het ook een speciale dag voor Final Fantasy liefhebbers. De remake van het zevende deel is nu eindelijk verkrijgbaar en zoals je in onze review hebt kunnen lezen is de game zeker de moeite waard.

Met deze release hebben Sony en Square Enix een nieuwe video uitgebracht met een bericht van de producer van de game, Yoshinori Kitase. In deze video bedankt hij alle liefhebbers voor het wachten en hij doet ook uit de doeken wat ze met deze remake wilden bereiken.

De video is kort, maar daarom niet minder de moeite waard om even te checken.