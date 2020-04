De mogelijkheid om Call of Duty: Warzone met drie man in een squad te spelen werd bij de lancering van het derde seizoen uit de game gehaald. In plaats daarvoor kwam de optie om een squad van vier man te vormen, alsook een solo optie. Een duo optie lijkt in de pijplijn te zitten, gezien dat nu nog de enige ontbrekende samenstelling is.

De trio optie is namelijk alweer teruggekeerd in de game, dit middels een playlist update die door Infinity Ward is uitgerold. De andere nieuwe opties blijven gewoon bestaan, waardoor je dus alleen, met drie of vier man aan de slag kunt. Overigens is Trios enkel mogelijk in Battle Royale.