Resident Evil: Resistance zal de komende tijd veelvuldig gespeeld gaan worden en om deze multiplayer interessant te houden, zal Capcom met enige regelmaat nieuwe content toevoegen. Eerder werd al bekend dat Jill Valentine op 17 april als speelbaar personage beschikbaar gesteld zal worden, maar wat komt erna?

Wel, hoewel Capcom een roadmap heeft uitgebracht, weten we eigenlijk nog niks. Capcom, dit is niet zoals het moet. Het enige wat uit de roadmap duidelijk wordt is dat we in mei een nieuw speelbaar personage krijgen, in juni mogen we ook wat content verwachten, alsook in juli en de maanden erna.

Wat de content voor juni is, dat is momenteel in de maak. Wellicht een nieuwe modus? Misschien dat Nikolai wordt toegevoegd in mei als speelbaar personage? We zijn niet veel wijzer geworden, maar het goede nieuws is natuurlijk wel dat Capcom de multiplayer de komende tijd in ieder geval blijft ondersteunen.