Ben je vaak gefrustreerd in Rocket League als je ziet hoe andere spelers zonder enige moeite ballen onder controle kunnen krijgen? Slaag je er maar niet in om de bal tussen de palen van het doel te krijgen? Geen nood, want dan heeft Rocket League dé modus voor jou klaarstaan. De nieuwe tijdelijke modus heet “Heatseeker” en maakt van jou een ware tovenaar met de bal. Je ultieme natte droom wordt namelijk werkelijkheid: elke bal die je aanraakt is plots een schot op de goal van je tegenstander.

Jammer genoeg is het niet zo simpel als het klinkt, want iedere speler op het veld heeft namelijk diezelfde superkracht. In totaal zijn er twee teams van telkens drie spelers die proberen de bal in bedwang te houden. Telkens wanneer de bal wordt aangeraakt vliegt de bal richting het doel van de tegenstander, maar met elke tik stijgt bovendien de snelheid van de bal. Je team moet dus rustig blijven, maar ook erg snel kunnen reageren op elke mogelijke situatie. Het team dat als eerste zeven punten scoort, wint.

Heatseeker is tijdelijk te spelen vanaf 16 tot en met 20 april. Als je tijdens die periode inlogt, krijg je er nog eens een Hypnoteks player banner bovenop.