Alhoewel we onlangs verzekerd werden dat de releasedatum voor Cyberpunk 2077 onveranderd blijft, blijkt nu dat het coronavirus toch mogelijke gevolgen kan hebben voor de game. De vertraging die ontwikkelaar CD Projekt RED opliep, zou namelijk geen invloed hebben op de releasedatum zelf, maar wel op de content die we op de dag van de release krijgen.

Michal Nowakowski van CD Projekt RED uitte zich namelijk onlangs over enkele problemen die de hele corona situatie met zich meebrengt. Zo zou het voornamelijk moeilijk zijn om bepaalde voice lines van acteurs te kunnen opnemen.

“There are some difficulties with the localisation process, specifically with recording some of the actors. Most of the studios are closed down right now, at least for the time being.

However, we have managed to record the vast majority of the voice overs, but there are always some last pick-up sessions, and we’re not very worried about that because that’s something we can record even later and add in the form of a digital patch, so by the moment the customers will actually buy the game in September they would just download a file which would add the missing pieces of recordings, but that process has been hampered a little bit.

But it’s not something we identified as a major, major risk.”