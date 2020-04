Het lijkt erop dat Dead Island 2 binnenkort eindelijk uit zijn lange winterslaap zal ontwaken. De game werd immers al jaren geleden, in 2014 om exact te zijn, aangekondigd, maar door moeilijke omstandigheden slaagde Dead Island 2 er maar niet in om afgewerkt te geraken. Voorlopig ligt de titel nog steeds in de handen van Dambuster Studios en het lijkt erop dat de studio momenteel actief op zoek is naar manieren om de game zo goed als mogelijk te maken en om de game zo snel mogelijk uit te brengen.

Zo verscheen er onlangs een jobadvertentie online waarin gezocht werd naar een ‘Art Director’ voor het volgende deel van de Dead Island-franchise. De vacature vermeldt hierbij dat de game geschikt zal zijn voor “de huidige en toekomstige platforms”. Als we er dus vanuit mogen gaan dat de volgende generatie consoles eind 2020 in de winkel zal liggen, dan zou Dead Island 2 niet zo heel erg lang meer op zich laten wachten. Uiteraard is het ook een mogelijkheid dat de game pas in de loop van 2021 uitkomt en dit dan op zowel de PS4 als de PS5.

We onthouden alleszins dat Dead Island 2 nog steeds geen stille dood is gestorven en dat we hopelijk snel meer officiële info over de game zullen krijgen.