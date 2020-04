DOOM Eternal bevat naast een singleplayer avontuur ook nog de asymmetrische multiplayermodus Battlemode. Hierin neemt een speler het als Demon Slayer op tegen twee andere spelers die de rol van demonen vervullen. In onze special omschreven we Battlemode als een modus die het proberen waard is.

Toch is Battlemode niet perfect, maar gelukkig is ontwikkelaar id Software daar ook van op de hoogte. Terwijl de studio meldt dat de balans van Battlemode in orde is in de pc-versie van DOOM Eternal, is dat niet het geval voor de game op de consoles. Daarom is Battlemode van een update voorzien op de PlayStation 4 en Xbox One.

De update, waar overigens geen aparte download voor nodig is, past de balans van de gameplay op diverse punten aan. Zo duurt het nu wat langer totdat demonen kunnen respawnen en is de kracht van verschillende wapens en vaardigheden ietwat veranderd.

Hieronder kun je de volledige patch notes van de update voor DOOM Eternal’s Battlemode lezen.