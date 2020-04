Terwijl we inmiddels alweer bijna halverwege april zijn, heeft Sony zoals gebruikelijk weer een overzicht gedeeld met de best verkopende games en downloadbare content van de PlayStation Store in de afgelopen maand. Uit het overzicht van maart blijkt dat vooral Call of Duty-titels zeer in trek waren.

Call of Duty: Modern Warfare, dat eind vorig jaar uitkwam, was in de vorige maand namelijk de meest gedownloade PS4-game. In diezelfde lijst vinden we Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered terug op de twintigste plaats en dat is nog best een knappe prestatie, aangezien deze remaster op 31 maart uitkwam en dus slechts één dag verkrijgbaar was in de afgelopen maand. Bij de free-to-play games is Call of Duty ook dominant, want de Battle Royale-game Warzone komt binnen op de eerste plek.

Check het volledige overzicht hieronder.

PS4

Call of Duty: Modern Warfare (13) EA Sports FIFA 20 (7) Grand Theft Auto V (1) The Sims 4 (RE) Minecraft (6) The Witcher 3: Wild Hunt (3) God of War (RE) Gran Turismo Sport (RE) Assassin’s Creed: Origins (RE) Assassin’s Creed: Odyssey (20) Rocket League (15) Battlefield V (RE) The Crew 2 (RE) DOOM Eternal (New) Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint (RE) Need for Speed: Payback (RE) Far Cry 5 (RE) Need for Speed (RE) Red Dead Redemption 2 (9) Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered (New)

PS VR

Beat Saber (1) Job Simulator (3) The Elder Scrolls V: Skyrim VR (RE) SUPERHOT VR (4) Blood & Truth (2) Robinson: The Journey (RE) L.A. Noire: The VR Case Files (RE) Ski Jumping Pro VR (RE) Creed: Rise to Glory (6) The Room VR: A Dark Matter (New)

DLC

Fortnite – The Iris Pack (1) The Division 2 – Warlords of New York – Expansion (New) Fortnite – Bassassin Challenge Pack (New) Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – Year 5 Pass (5) GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack (4) Need for Speed: Heat – McLaren F1 Black Market Delivery (New) ARK: Genesis Season Pass (6) Resident Evil 2 All In-game Rewards Unlock (RE) Need for Speed: Heat Deluxe Edition Upgrade (RE) Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack (RE)

F2P