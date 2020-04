CD Projekt RED maakte eerder deze week de laatste financiële cijfers bekend en door deze presentatie druppelde er de laatste dagen wat nieuwe informatie over Cyberpunk 2077 binnen. Zo liet de ontwikkelaar weten dat de game nog altijd op de planning staat voor een release in september, ondanks de huidige problemen met het coronavirus. Verder leerden we dat er net zoveel DLC zal worden uitgebracht als het geval was voor The Witcher 3: Wild Hunt.

Tijdens de presentatie sprak CD Projekt RED ook nog over de next-gen versie van Cyberpunk 2077. Daar was al iets over bekend, want aan het begin van dit jaar werd bekendgemaakt dat bezitters van de Xbox One-versie van Cyberpunk 2077 een gratis upgrade krijgen naar een versie voor de Xbox Series X.

Of zoiets ook van toepassing zal zijn voor de PlayStation 5-versie van Cyberpunk 2077 werd destijds niet gemeld en dat is nu nog niet anders. CD Projekt RED zegt daar simpelweg niets over te kunnen zeggen zolang Sony niet met meer informatie over de PlayStation 5 komt. Hiermee wordt waarschijnlijk gedoeld op details over strategieën voor cross-gen releases en backwards compatibility. Het is daarom nog altijd niet officieel bevestigd of mensen die de PS4-versie van Cyberpunk 2077 bezitten ook een gratis upgrade krijgen.

“There’s no official announcement coming from PlayStation so we really can’t confirm or deny anything. It’s PlayStation that first needs to address these issues and then we’re happy to make a comment, but we can’t jump the gun ahead of them.”

Verder is het natuurlijk de vraag wanneer we de next-gen versie van Cyberpunk 2077 kunnen verwachten. Niet geheel verrassend kwam de ontwikkelaar nog niet met concrete informatie hierover. Wel werd gemeld dat deze pas echt later komt. Het lijkt er dus op dat CD Projekt RED de tijd neemt voor de release van de game voor de PS5 en Xbox Series X.