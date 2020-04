In het najaar van 2019 kwam The Outer Worlds uit. De nieuwste game van Obsidian Entertainment is een succes te noemen. Het spel werd door de critici met mooie cijfers beloond en qua verkopen deed The Outer Worlds het tot nu toe ook uitstekend.

Noclip heeft nu een korte documentaire gemaakt die laat zien hoe de ontwikkeling van The Outer Worlds is verlopen. De onderstaande video, die een half uur duurt, toont het proces vanaf het eerste moment dat er concepten werd bedacht en laat zien hoe deze uiteindelijk zijn gerealiseerd.

Obsidian Entertainment geeft aan dat deze video slechts de eerste is in een reeks van vijf, dus de komende tijd kunnen we nog veel meer behind-the-scenes materiaal verwachten van de ontwikkeling van The Outer Worlds.