Nadat we een behoorlijk lange tijd niets van de Silent Hill-franchise hebben vernomen, duikt de naam van de horrorreeks van Konami de laatste weken plotseling erg vaak op. Zo zou er een reboot in ontwikkeling zijn, waar Sony ook bij betrokken zou zijn. Terwijl Konami zelf alles weerspreekt, blijven er nieuwe geruchten ontstaan op het internet.

Zo ook nu in een post van insider Dusk Golem op ResetEra. De insider bevestigt de informatie die eerder gelekt werd. Sony en Konami zouden samen aan een reboot van Silent Hill werken. Volgens Dusk Golem is de game al anderhalf jaar in ontwikkeling. Sony zou de game daadwerkelijk maken en financieel ondersteund worden door Konami. In het bericht valt ook te lezen dat de Silent Hill reboot later dit jaar onthuld zou moeten worden.

“In terms of cost, Sony and Konami are both fitting the bill of development, Sony is making it, Konami gets a share of each copy sold and just partially have to fund development,” added Dusk Golem. “I do hear the plan is the game will be revealed this year, (and at this point it’s nearing being in development for about a year and a half almost), but it’s hard to speak concretely about these things.”