Terwijl Hello Games nog altijd druk bezig is met de uitstekende ondersteuning van No Man’s Sky, werkt de ontwikkelaar tegelijkertijd ook aan een nieuwe game genaamd The Last Campfire. Het spel werd eind 2018 al aangekondigd en sindsdien hebben we er weinig meer van gezien.

Nu de release steeds dichterbij komt, verandert dat gelukkig. Hello Games heeft nu namelijk een video uitgebracht waarin de eerste gameplay beelden van The Last Campfire te zien zijn. Zo krijgen we voor het eerst echt een goede indruk van wat we van de game kunnen verwachten. Check de beelden hieronder.

The Last Campfire moet ergens in de zomer van dit jaar verschijnen, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend. De game komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.