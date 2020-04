Door de verspreiding van het coronavirus wordt er momenteel veel vanuit huis gewerkt en dat geldt ook voor een flink aantal gameontwikkelaars. Ook de medewerkers van Square Enix – en in dit geval specifiek het team achter Final Fantasy XIV – werken momenteel thuis. Vandaag de dag is er natuurlijk veel mogelijk op afstand, maar toch gaat de ondersteuning van de MMORPG er hinder van ondervinden.

Naoki Yoshida, de producer van Final Fantasy XIV, heeft hier in een open brief meer over laten weten. De laatste patch voor de game, update 5.25, verscheen slechts enkele dagen geleden. Dit was mogelijk doordat deze update grotendeels al eerder was afgerond. Nu de ontwikkelaars vanuit huis werken gaat dit echter moeilijker. Zo kan bijvoorbeeld het opnemen van stemmen pas later en zijn er wat capaciteitsproblemen bij productie- en QA-teams.

Dit heeft ervoor gezorgd dat update 5.3, de eerstvolgende grote patch voor Final Fantasy XIV, door Square Enix is uitgesteld. Update 5.3 zou oorspronkelijk halverwege juni worden uitgebracht. Het is niet duidelijk hoelang het uitstel gaat duren. Square Enix zegt momenteel te onderzoeken of het uitstel beperkt kan worden tot twee of drie weken, of dat het eerder richting een maand gaat.

In de brief meldt Yoshida verder dat de servers gewoon vanuit huis onderhouden worden, maar dat er toch iets meer problemen dan normaal voor kunnen komen. Bug fixes of ander onderhoudswerk om issues te verhelpen kunnen door de huidige omstandigheden wat langer op zich laten wachten.