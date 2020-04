Ruim een maand geleden, op 10 maart om precies te zijn, brachten Infinity Ward en Activision de Battle Royale-game Call of Duty: Warzone uit. Het werd al snel duidelijk dat de free-to-play game ontzettend populair is en dat blijkt nog maar eens uit een nieuwe mijlpaal die bereikt is.

Afgelopen vrijdag liet men namelijk weten dat Call of Duty: Warzone inmiddels door meer dan 50 miljoen miljoen mensen gespeeld is. Deze grens is dus in een maand tijd bereikt, wat behoorlijk indrukwekkend is.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Eerder deze week ging het derde seizoen van start in Call of Duty: Modern Warfare en ook Warzone wordt vanaf nu in deze seizoenen betrokken. Als onderdeel van seizoen 3 werd de Quads-modus toegevoegd en een paar dagen geleden kwam ook de mogelijkheid om in teams van drie man te spelen weer terug. Infinity Ward heeft de komende tijd vast nog veel meer in petto voor de populaire Battle Royale-game.