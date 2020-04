Na jarenlang te hebben gewacht, kunnen we sinds kort eindelijk aan de slag gaan met de Final Fantasy VII Remake. Die release moet dan ook uiteraard ferm in de bloemetjes gezet worden, en hoe kan dit beter dan met gratis dynamische thema’s voor je PS4-homescreen. Deze thema’s werden een tijdje geleden al aangekondigd, maar zijn vanaf nu gratis te downloaden uit de PlayStation Store.

We moeten echter een kleine kanttekening plaatsen bij het woord “gratis”, want jammer genoeg is deze term wat ambigue. Het eerste thema kan je immers enkel downloaden als je voor 11 mei ook de demo-versie hebt gedownload en het tweede thema is dan weer enkel verkrijgbaar voor PS Plus leden.

Beide thema’s zijn dynamisch, wat betekent dat ze van wat animatie en muziek voorzien zijn. Ook worden de logo’s van je homescreen wat aangepast, voor dat tikkeltje extra immersie. Je kan de thema’s in actie zien via deze tweet en deze tweet.