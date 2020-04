Door de groeiende populariteit van de “Trails of Cold Steel” games in het Westen, begint Nihon Falcom in te zien dat JRPG’s wel degelijk in de smaak vallen bij Westerse gamers. “Trails of Cold Steel” vormt echter een deel van een grotere franchise, namelijk “The Legend of Heroes”. Gezien deze franchise tot enkele jaren geleden exclusief in Japan te spelen was, zijn er momenteel jammer genoeg nog verschillende delen van de franchise die ons vooralsnog niet bereikt hebben. Twee van deze games zijn “Zero no Kiseki” en “Ao no Kiseki” die samen de Crosbell-arc in de Trails-serie omvatten.

Beide games kwamen initieel uit voor de PSP en kregen indertijd geen Westerse release. Nu staan er tijdens de komende maanden echter twee PS4-remasters van deze titels op de planning, maar dit jammer genoeg opnieuw enkel in Japan. Het gebeurt natuurlijk wel vaker dat Japan eerder toegang krijgt tot JRPG’s – zeker als je weet waarvoor de letter ‘J’ in de afkorting staat – maar momenteel is er van een Westerse versie jammer genoeg nog steeds geen sprake. We moeten de hoop echter nog niet opgeven, want in een interview met Gematsu sprak Toshihiro Kondo van Falcom over een potentiële Westerse release:

“I very much regret that we were unable to release Zero and Ao [in the west]. I think that releasing on PlayStation 4 will lead to an opportunity to release these games in North America and Europe.”

Geen officiële bevestiging dus, maar de goede intentie is er dan toch al! Hopelijk krijgen we hier binnenkort meer informatie over en dan lees je het uiteraard hier.