De allereerste bevestigde game voor de PS5, Godfall, is intussen al een tijdje geleden aangekondigd. Als je vond dat de game er interessant uitzag en als je de game graag eens wilt uittesten, zal je echter wel degelijk een PS5 moeten aanschaffen, want een PS4-versie van Godfall is niet in de maak. Sterker nog: een PS4-versie is eigenlijk onmogelijk te maken, aangezien Godfall een unieke ervaring wil zijn zoals je nog nooit eerder hebt gezien.

Dit klinkt misschien wat vaag, maar concreet zal Godfall gebruik maken van de specifieke PS5 hardware en de ultrasnelle SSD hard drive van de console. Deze informatie is te lezen in de nieuwste editie van het officiële PlayStation Magazine. Die “unieke Godfall ervaring” zal echter toch niet zo uniek gericht zijn op de PS5, aangezien je Godfall ook op je pc zal kunnen spelen. Als je dus geen PS5 weet te bemachtigen en toch niet kan wachten om met Godfall aan de slag te gaan, is er dus gelukkig nog een alternatieve optie.

Een concrete releasedatum voor Godfall is er nog niet, maar vorige week doken wel weer een hoop nieuwe details over deze titel op. We hopen alleszins snel op meer info en uiteraard houden we jullie op de hoogte.