Het Vampire: The Masquerade universum kent tegenwoordig hoogtijdagen. Niet alleen kunnen we later dit jaar – onder voorbehoud, gezien de huidige crisis – een officieel vervolg op Bloodlines verwachten, ook de visual novel Coteries of New York wist vorige maand hoge ogen te gooien. Het is dus met plezier in het hart dat we een soort van vervolg op deze laatste titel mogen aankondigen.

Vampire: The Masquerade – Shadows of New York is eigenlijk een stand-alone uitbreiding op Coteries of New York en zal dus hoofdzakelijk meer van hetzelfde bieden. Dat betekent dat we weer een prettige mix van horror en avontuur voorgeschoteld zullen krijgen, afgekruid met een vleugje politiek. De onderstaande trailer doet alvast het beste vermoeden. De releasedatum valt later dit jaar nog.