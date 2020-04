Ken je Ancestors: The Humankind Odyssey nog? Of is die titel onder jullie radar doorgevlogen? Dat laatste is zo gek nog niet, aangezien de game niet bepaald een mediastorm veroorzaakte. Toch had het spel best een uniek uitgangspunt. Jij controleerde een clan primaten in de prehistorie, die langzaam maar zeker uitgroeiden tot de eerste mensen. De uitvoering had misschien beter gekund, maar het concept mocht er wezen.

Het ziet er voorzichtig naar uit dat creatief brein Patrice Desilets – in het verleden verantwoordelijk voor onder andere Assassin’s Creed: Brotherhood – binnenkort een tweede kans krijgt. Eén of zelfs meerdere vervolgen zijn immers reeds uitgeschreven. De vraag is volgens Desilets dus niet zozeer of de sequel gemaakt wordt, maar wel wanneer. Er zijn in ieder geval nog genoeg fases in onze geschiedenis die wachten op invulling.