Stellen dat Capcom de smaak van het ‘remaken’ te pakken heeft, is een understatement. Na het fenomenale Resident Evil 2 van vorig jaar, werd Resident Evil 3 vorige week iets minder enthousiast ontvangen. Toch houdt dit Capcom niet tegen om de franchise te blijven heruitgeven. Aanvankelijk leken de aanwijzingen naar een Code Veronica remake te wijzen. Nu bereikt weer een ander gerucht onze oren.

Volgens het doorgaans betrouwbare Video Games Chronicle zou Capcom studio M-Two vlijtig in de weer zijn met een remake van Resident Evil 4. Geestelijke vader Shinji Mikami zou niet actief betrokken zijn, al heeft hij wel zijn zegen gegeven aan het project. De titel zou – het is en blijft een gerucht – in 2022 verschijnen, waarschijnlijk op de volgende generatie consoles. Klinkt aannemelijk, als je het ons vraagt.

En toch ook weer niet… Want Resident Evil 4 werd onlangs nog geremasterd voor de PlayStation 4 en toen merkten we al dat de game vandaag de dag nog niets aan kracht moet inboeten. Wat denken jullie ervan?