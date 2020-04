Resident Evil 3 Remake verscheen op 3 april en Capcom kan nu al spreken van een commercieel succes. De game wist in de eerste vijf dagen na de release maar liefst de 2 miljoen verscheepte en digitaal verkochte exemplaren te passeren.

Van de verkopen van Resident Evil 3 is ongeveer de helft digitaal gegaan, wat Capcom te danken heeft aan de release van de demo eerder dit jaar. Althans, dat zeggen ze onder het mom van ‘digitale verkoopstrategie’, wat veel aandacht op zich wist te vestigen.

Hoeveel fysieke exemplaren er verkocht zijn is niet duidelijk, waardoor de twee miljoen een gemixt aantal is. De verkopen van Resident Evil 2 Remake zijn inmiddels de 6.5 miljoen voorbij, dat is een stijging van 700.000 exemplaren ten opzichte van 31 december 2019.