PlayStation VR is nu al een aantal jaren een vast onderdeel van de PlayStation familie en Sony heeft eerder al te kennen gegeven dat ze deze technologie ook in de toekomst graag willen gebruiken. Maar met de komst van de PlayStation 5 begint de huidige hardware wel verouderd te raken, tijd voor een upgrade dus.

Dat zegt ook Patrick O’Luanaigh, CEO van ontwikkelaar nDreams, in gesprek met GamesIndustry. Deze ontwikkelaar is bekend van het vroegere PlayStation Home en diverse PlayStation VR games, waaronder The Assembly. O’Luanaigh stelt dat het tijd begint te worden voor een upgrade, gezien de hardware ‘outdated’ is.

“I think Sony knows that, if VR is going to continue beyond the next year or two, they need to update their hardware. Because it is dated, and it will be even more dated by then. I’d be very surprised if they didn’t continue to support VR.”

Sony is zich hier ongetwijfeld van bewust, maar wil niet gelijk bij de release van de PlayStation 5 een nieuw model op de markt brengen, dat zou immers nogal een aanslag op de portemonnee van gamers zijn.

Omwille van die reden zal PlayStation VR compatible met de PlayStation 5 zijn, maar een nieuw model moet ook weer niet te lang op zich laten wachten. O’Luanaigh verwacht dat Sony dit jaar de focus volledig op de PlayStation 5 legt en wanneer die basis is gelegd, dan zullen we waarschijnlijk meer over de PlayStation VR opvolger horen.