In april 2019 kwam Wired.com met een exclusief artikel over de PlayStation 5. Dit naar aanleiding van een bezoek van Mark Cerny aan de redactie, die daar het eerste kwam vertellen over de next-gen PlayStation. Toen werd al duidelijk dat de PlayStation 5 met name een snel apparaat zou zijn met het oog op het laden van werelden.

Iedereen die de presentatie van Cerny onlangs heeft gezien, weet dat Sony heel erg de nadruk heeft gelegd op een razendsnelle SSD. Nu blijkt een jaar later dat hetgeen vorig jaar aan Wired getoond werd, slechts draaide op een vroege langzame versie van de PlayStation 5 devkit. Met andere woorden, de console is nu vele malen sneller.

De demonstratie liet snelreizen in Spider-Man zien. Dat duurt normaal ongeveer 15 seconden, maar op de devkit toen was dat slechts 0.8 seconde. Gezien Wired specifiek de devkit omschreef als “early “low-speed” version”, suggereert dat de PlayStation 5 in werkelijkheid qua laadtijden nog veel sneller is.