Yooka-Laylee and the Impossible Lair is inmiddels al geruime tijd uit en de feedback die de ontwikkelaar gekregen heeft is onder andere dat de game tegen het einde wat aan de moeilijke kant wordt. Omwille van die reden is er nu een nieuwe update voor de game uitgebracht en die voegt een ‘Easy’ modus aan de game toe.

Het gaat dan niet om een makkelijkere modus, maar om een mogelijkheid om checkpoints in het laatste level te gebruiken, dat ironisch genoeg ‘Impossible Lair’ heet. Dus mocht je hier vastzitten, dan is het nu de moeite waard om weer in de game te duiken, gezien je op die manier alsnog het einde kan bereiken.

Verder is er nog een 8-bit soundtrack aan de game toegevoegd, dat te horen is in elk 2D level in de game. Na het updaten van de game kan je deze optie aan- en uitzetten in het pauzemenu. Twee nieuwe features voor de game dus en als je meer over deze platformer te weten wilt komen, dan verwijzen we je graag naar onze review.